Эстонские медики хотят ввести обязательные тесты на ковид для возвращающихся из России

"Когда эти люди возвращаются назад [из России], надо, чтобы они сдавали тест, - сказала она радионовостям ERR. - Если тест будет отрицательным, то, вероятно, они смогут свободнее передвигаться, но если тест положительный, то никуда ходить нельзя. Вероятно, такое тестирование на границе немного снизит для нас риск".

"Важно тестировать не только тех, кто этого хочет, а всех, - добавила она. - Очень надеюсь, что в Эстонии найдут такие законодательные возможности, чтобы на период пандемии применить это".

Министр здоровья и труда Танель Кийк поддержал обязательное тестирование, однако сказал, что, по его мнению, оно должно применяться в отношении возвращающихся из всех стран с высоким уровнем заражения коронавирусом, если они не были вакцинированы.

Общее число инфицированных коронавирусом в Эстонии достигло 130 806, с начала эпидемии умерли 1 268 человек.