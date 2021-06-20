Более 100 человек привились от ковида в Нижнем Новгороде на фестивале "Столица закатов"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Более 100 человек вакцинировались от коронавируса в специально оборудованном мобильном пункте на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде. Всего организаторы выдали свыше 6 тыс. браслетов, которые подтверждали отсутствие инфекции у зрителя, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Возможностью вакцинироваться в мобильном пункте воспользовались 107 гостей фестиваля", - говорится в сообщении.

Допуск на праздник осуществлялся по специальным подтверждениям в виде браслетов, которые выдавали в пунктах рядом с местом проведения мероприятия. Условиями его получения являлись сертификат профилактической прививки от коронавируса, ПЦР-тест, отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 либо результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе.

При этом организаторы фестиваля подготовили возможность сдать экспресс-тесты в специально развернутых пунктах. Тестирование для несовершеннолетних было бесплатным. При вакцинировании сдача экспресс-теста также была бесплатной. "Для прохода на фестиваль было выдано 6 100 браслетов. Кроме того, было проведено 692 экспресс-теста, из которых 210 бесплатные для несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе.

Череда мероприятий фестиваля "Столица закатов" стартовала в Нижнем Новгороде 12 июня. Теперь каждую летнюю субботу нижегородцы и гости города могут встретить закат на набережной и посетить несколько концертов, а также увидеть фейерверки от лучших пиротехнических команд страны.

В субботу на Нижневолжской набережной выступили Леонид Агутин, нижегородская группа The Diamonds, а также DJ Topchy. Завершился вечер фейерверком от одной из старейших пиротехнических фирм России - "Пиротехнические дворы Петергофа" из Санкт-Петербурга.

Коронавирусные ограничения

Согласно требованиям, введенным указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина от 16 июня, организаторы, участники, зрители, посетители и другие лица допускаются на массовые мероприятия при предъявлении оригинала одного из документов, среди которых в том числе сертификат профилактической прививки от COVID-19, отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР (срок действия - не более трех дней), для несовершеннолетних лиц - результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трех дней).

Указанные документы будут необходимы также при посещении кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, спортивных мероприятий.