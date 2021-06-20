В Женеве заявили, что саммит РФ и США напомнил об исторических связях России и Швейцарии

ЖЕНЕВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Российско-американский саммит и встреча президентов РФ и Швейцарии в очередной раз напомнили о богатой истории связей между Россией и Женевой, между россиянами и швейцарцами. Имена соратника Петра I Франца Лефорта, дипломата Иоанна Каподистрии, писателя Льва Толстого увековечены в названиях местных улиц и набережных, отметил в интервью ТАСС в воскресенье официальный представитель кантонального правительства Эмманюэль Кюэно.

"Связи между Женевой и Россией существуют на протяжении веков", - сказал он. Город посещали или жили в нем композитор Сергей Прокофьев, революционер и государственный деятель Владимир Ленин, писатель Лев Толстой. "Бывали здесь и многие другие мыслители, драматурги, хореографы, композиторы, а также российские политики", - отметил Кюэно. "В особняке Зубова - бывшем владении графа Сергея Зубова, переданном кантону Женева, - ежегодно проходят приемы в честь многочисленных гостей - известных людей. Залы украшают портреты Екатерины II, сейчас в здании этой виллы находится музей".

Жива среди жителей Женевы память и об их знаменитом земляке, государственном деятеле Лефорте, в честь которого названа одна из городских улиц, продолжил собеседник агентства, подчеркнув, что "Лефорт является одним из великих исторических деятелей Женевы". А на доме номер 10 по улице Отель-де-Виль рядом с резиденцией кантонального правительства установлена памятная доска в честь выдающегося российского дипломата Каподистрии, удостоенного звания почетного гражданина Женевы, кантона Во и Лозанны. Усилиями царя Александра I и его посланника Каподистрии на Венском конгрессе державы - победительницы Наполеона утвердили принцип "вечного нейтралитета" Швейцарии и гарантировали неприкосновенность границ ее кантонов. Имя российского дипломата носит одна из набережных Женевы. В других городах Швейцарии также есть немало мест, связанных с великими россиянами. Одно из них - это имение Сенар композитора Сергея Рахманинова в кантоне Люцерн, напомнил Кюэно.

"Сегодня связи между Женевой и Россией развиваются как в сфере торговли и культуры, так и науки", - сказал собеседник агентства. Как нейтральное государство Швейцария "поддерживает особые отношения с соседними странами, а также с другими государствами мира, включая США и Россию". Страна "остается местом для переговоров и дискуссий, о чем свидетельствует ее выбор президентами России и США в качестве площадки для встречи", отметил официальный представитель.

Состоявшийся 16 июня на вилле Ла-Гранж российско-американский саммит - не первое для Женевы событие мирового уровня, связанное с отношениями Москвы и Вашингтона. В июле 1955 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и президент США Дуайт Эйзенхауэр встретились в рамках Женевского совещания глав правительств СССР, США, Великобритании и Франции. В ноябре 1985 года в Женеве проходила встреча советского лидера Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. "Эти саммиты демонстрируют важную роль Женевы как международного центра, цель которого состоит в содействии диалогу между странами. Речь идет о том, чтобы предлагать платформу для поиска ответов на проблемы, выходящие за рамки полномочий отдельных государств. Это действовало в 1955 и 1985 году и остается в силе сегодня", - подчеркнул Кюэно. "У международного сообщества должны быть нейтральные площадки, где делегации могут встречаться, разговаривать, обмениваться мнениями, - продолжил он. - Наша роль состоит в том, чтобы предоставить свои услуги каждому, действуя конфиденциально и эффективно, не предвосхищая решения, которым государства желают или не желают отдать предпочтения".

Кроме того, по его словам, подобные саммиты "замечательно привлекают внимание к Женеве и ее региону". В частности, российско-американская встреча в верхах, состоявшаяся 16 июня, позитивно скажется на деловой активности гостиничной сферы Женевы, которая "серьезно пострадала от пандемии". "Это манна небесная, поскольку деятельность по организации конференций является для Женевы постоянной и приносит значительные экономические выгоды", - заключил Кюэно.

Аллея Каподистрии в Лозанне

Подготовка и проведение саммита РФ и США в Женеве совпали по времени с мероприятиями в Лозанне, посвященными Каподистриии и 200-летию греческой национально-освободительной революции. Со 2 по 19 июня в выставочном центре "Форум" была развернута экспозиция на эту тему, на которой были, в частности, представлены документы, рассказывающие о Венском конгрессе и деятельности российского дипломата. В программе были также народный праздник, лекции историков и театральная постановка о жизни Каподистрии, который в 1816-1822 годах был министром иностранных дел Российской империи, а в 1827-1831 годах - правителем независимой Греции. Аллее в парке на берегу Женевского озера, где установлен памятник дипломату, 5 июня присвоили его имя.

Как отметила в этой связи в интервью ТАСС официальный представитель муниципалитета Лозанны Жанна Дюбюи, Каподистрия "сыграл решающую роль в создании современной Швейцарии". "Мы обязаны ему принципом швейцарского нейтралитета и сохранением автономии кантона Во, столицей которого является Лозанна. Он первым получил звание почетного гражданина Лозанны", - сказала она. Дюбюи напомнила, что ежегодно в феврале в Лозанне проходит церемония возложения венков к памятнику Каподистрии, в которой участвуют представители Лозанны, а также российские и греческие дипломаты. "Эта церемония символизирует крепкую дружбу Швейцарии, России и Греции", - подчеркнула она.

Бронзовый бюст Каподистрии был открыт в Лозанне в 2009 году во время государственного визита в Швейцарию президента РФ Дмитрия Медведева. В церемонии открытия памятника участвовали глава МИД России Сергей Лавров и его тогдашняя швейцарская коллега Мишлин Кальми-Ре.