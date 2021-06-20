Транскам закрыли для всех видов транспорта из-за схода сели

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июня. /ТАСС/. Транскавказская автомагистраль (Транскам) закрыта для всех видов транспорта из-за схода селевого потока, сообщили в воскресенье в управлении МЧС РФ по Северной Осетии.

"В связи со сходом сели и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией филиала ФКУ УПРДОР "Кавказ" запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20:40 мск 20 июня 2021 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий, а также соблюдать меры повышенной безопасности при движении. Отмечается, что силы и средства ГУ МЧС России по региону, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.