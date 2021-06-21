Пассажирское сообщение через Анадырский лиман возобновили на Чукотке после зимы

ТАСС, 21 июня. Пассажирская навигация через Анадырский лиман, которая связывает столицу Чукотки город Анадырь и поселок Угольные Копи по воде, возобновлена после окончания зимнего сезона, сообщили ТАСС в правительстве региона.

Окружная столица отрезана от поселка Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, водами Анадырского лимана. Зимой жители округа добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, однако движение по ней закрыто с началом таяния льда, и добраться до Угольных Копей можно только наземным транспортом, что существенно дольше, чем по воде.

"Первый рейс на линии Анадырь - 10-й причал вышел в понедельник в 7 часов утра. Будет выполняться до шести рейсов в день до Угольных Копей и обратно", - уточнили в правительстве региона.

Анадырский лиман - часть Анадырского залива Берингова моря. На его берегу расположен поселок Угольные Копи, в котором проживают около 4 тыс. человек.