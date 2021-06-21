Лесные пожары на площади более 2 тыс. га ликвидировали в России за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники лесопожарных формирований за прошедшие сутки потушили 81 лесной пожар на площади 2 027 га, сообщает в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Продолжается тушение еще 56 тыс. га в 14 регионах.

"За прошедшие сутки 20 июня 2021 в России ликвидирован 81 лесной пожар на площади 2 027 га. На 00:00 мск 21 июня 2021 на территории Российской Федерации действовало 93 лесных пожара на площади 56 890 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшие площади пожаров зарегистрированы в Иркутской области - 32 680 га, и в Республике Саха (Якутия) - 23 635 га. Небольшие площади лесов также горят в Курганской (163 га) и Тюменской области (116 га). Незначительные пожары менее 100 га действуют в Свердловской, Магаданской, Кировской и Оренбургской областях, Башкортостане, Карелии, Бурятии, а также в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском и Пермском краях.

В работах по тушению задействованы 3 522 человека, привлечено 650 единиц техники, 75 воздушных судов на мониторинге и еще 23 на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ. Режим ЧС введен в одном районе Тюменской области, одном районе Иркутской области и в четырех районах Республики Саха (Якутия). Особый противопожарный режим действует в 50 субъектах Российской Федерации.