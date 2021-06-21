Канада намерена смягчить рестрикции на границе с США для полностью вакцинированных

ОТТАВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Канады смягчат ограничительные меры на границе с США для полностью вакцинированных от нового коронавируса путешественников. Об этом в воскресенье сообщил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр в эфире телеканала CBC .

"Мы очень плотно работаем с правительством США [по этому вопросу], - сказал он. - Завтра (21 июня - прим. ТАСС) мы объявим о новых правилах [пересечения канадско-американской границы] для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников". Блэр не уточнил, о каких послаблениях пойдет речь, но сказал, что "меры в основном будут симметричными [со стороны Канады и США]". При этом министр подчеркнул, что о масштабном открытии границы можно будет говорить, когда уровень полностью вакцинированных канадцев и американцев превысит 75%. В Канаде в субботу число получивших первую обязательную прививку от коронавируса достигло 75%, а полностью вакцинированных - 20%.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. Как сообщил тогда премьер Канады, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу. Срок действия нынешнего соглашения между Канадой и США рассчитан до 21 июля.