Учебный парусник "Паллада" отправился в рейс, посвященный 280-летию экспедиции Беринга

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Учебное парусное судно "Паллада" вышло из Владивостока в экспедицию на Камчатку, которая приурочена к 280-летию экспедиции путешественника Витуса Беринга, сообщает в понедельник пресс-служба Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство).

"Экипаж пробудет в море до конца лета. Мы посетим Камчатку, Эгвекинот (залив Креста), Анадырь, бухту Провидения и др. Среди курсантов есть ребята, которые впервые отправились в рейс, и те, кто ранее уже проходил практику на судне. Благодаря поддержке курсантов Дальрыбвтуза, новички быстрее адаптируются и вольются в работу", - передает пресс-служба слова старшего помощника капитана по учебной работе Владимира Раменского.

Для "Паллады" это станет 149-м рейсом. На борту в этот раз курсанты Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуза), Камчатского государственного технического и Керченского государственного морского технологического университетов, а также Дальневосточного мореходного училища.

Рейс посвящен 280-летию экспедиции Витуса Беринга. "Паллада" завершит его 30 августа, как раз к старту Международной дальневосточной регаты учебных парусников "СКФ - Белый парус мира 2021". Она пройдет на территории Владивостока при участии парусников разных стран.