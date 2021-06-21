Экологическую повестку председательства РФ в Арктическом совете обсудят на форуме

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Международный форум "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира" пройдет в Москве 25-26 июня. В рамках события рассмотрят вопросы устойчивого развития региона, адаптации к климатическим изменениям, сохранения флоры и фауны, а также развития особо охраняемых природоохранных территорий, сообщается на официальном сайте Минприроды России.

"Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание, посвященное приоритетным задачам по устойчивому развитию Арктики в 2021-2023 годах. Участие в сессии примут министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по международному сотрудничеству в Арктике, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов, посол Республики Исландия по делам Арктики Эйнар Гуннарсcон, специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, лауреат Нобелевской премии, британский ученый Терри Каллаган, глава Международного Баренцева секретариата Маркус Карлсен", - говорится в сообщении.

Глава Минприроды считает, что в настоящее время адаптация к климатическим изменениям в Арктике является не только ключевым вызовом для России, но и для всего мира. "Охрана окружающей среды в Арктике, включая изменение климата, - одно из четырех приоритетных направлений сотрудничества со странами - участницами Арктического совета в 2021-2023 годах. Сегодня климат этой зоны переживает значительные изменения и адаптация к ним является одним из ключевых вызовов не только для России, но и для всего мира. В связи с этим сохранение благоприятной экологической обстановки в регионе - это, безусловно, сложная задача, для решения которой необходимо расширять спектр научных исследований, в том числе на международном уровне", - отметил Козлов.

В работе форума также примут участие директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, послы стран Арктического региона в РФ, главы российских регионов Арктической зоны, представители международных природоохранных организаций, российские и зарубежные журналисты.

В рамках форума 25 июня пройдут тематические сессии, где обсудят устойчивое использование морской и прибрежной среды Арктики и международное научно-техническое, инвестиционное сотрудничество в области разработки высокоэффективных и экологически безопасных способов освоения ресурсов региона. Также в повестку вошли вопросы особо охраняемых природных территорий Баренцева/ Евроарктического региона и Арктики, сохранения флоры и фауны, основ экосистемного подхода. Кроме того, особое внимание будет уделено климатической повестке. Во второй день форума, 26 июня, будет открыта фотовыставка, приуроченная к началу председательства России в Арктическом совете.

Событие пройдет в гибридном формате при поддержке Минприроды России и МИД РФ. Участие в форуме "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира" можно принять в онлайн-формате, пройдя регистрацию на сайте мероприятия.

Представительство РФ в Арктическом совете

В мае 2021 года председательство в Арктическом совете на двухлетний период перешло от Исландии к России.

В рамках председательства в 2021-2023 годах Россия намерена развивать сотрудничество со странами - участницами межправительственного форума по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера; охрана арктической окружающей среды, включая изменение климата; социально-экономическое развитие региона и укрепление роли Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах. Всего в программе до конца 2023 года запланировано 11 крупных международных мероприятий, посвященных вопросам изменения климата и экологии Арктики.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.