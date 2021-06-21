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Пандемия COVID-19

Власти Южной Кореи признали первый случай смерти в стране после вакцинации

По данным агентства Yonhap, 30-летний мужчина, привитый 27 мая вакциной производства компании AstraZeneca, умер 16 июня от тромбоза с синдромом тромбоцитопении

СЕУЛ, 21 июня. /ТАСС/. Органы здравоохранения Республики Корея официально признали первую смерть, причиной которой стала вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap.

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По его данным, 30-летний мужчина, привитый 27 мая вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca, умер 16 июня от редкого побочного эффекта - тромбоза с синдромом тромбоцитопении. Спустя девять дней после вакцинации у пациента появились острые симптомы в виде сильной головной боли и тошноты. Мужчину госпитализировали 8 июня, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

До сих пор южнокорейские органы здравоохранения расследовали 224 случая смерти, которые могут быть связаны с вакцинацией от COVID-19. Эксперты пришли к выводу, что в 210 случаях вакцины не являются причиной гибели пациентов. Расследование продолжается в отношении еще 13 случаев.

По состоянию на 20 июня в общей сложности 15 млн жителей Южной Кореи (29,2% населения) были привиты первой дозой вакцины от коронавируса, 4 млн человек (7,9%) вакцинированы полностью. В настоящее время в стране, помимо AstraZeneca, применяются вакцины американской Pfizer и Janssen, принадлежащей корпорации Johnson & Johnson.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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