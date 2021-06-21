Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,27

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник продолжил рост и достиг 1,27. В Москве показатель увеличился до 1,34, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Индикатор превышает единицу во всех 10 регионах России с наибольшим количеством заразившихся. В Ростовской области он равен 1,04, в Санкт-Петербурге, Воронежской и Иркутской областях - 1,11, в Красноярском крае - 1,12, в Свердловской области - 1,13, в Самарской - 1,15.

В Нижегородской области, где число выявляемых случаев уже соответствует показателям начала апреля, коэффициент вырос до 1,24 - максимума с мая 2020 года. В Подмосковье, где второй день подряд выявляют максимум заболевших за всю пандемию, он достиг 1,35. В последний раз индикатор в регионе был выше в середине марта.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.