В Оренбургской области доля привившихся от коронавируса достигла 30% взрослого населения

ОРЕНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Прививку от коронавирусной инфекции сделали свыше 267 тыс. жителей Оренбургской области, что составляет 30% от взрослого населения региона, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения области в понедельник.

"План вакцинации исполнен на 30%, прививку сделали 267 834 человека", - сказала собеседница агентства.

По данным профильного министерства, в Оренбургской области созданы 72 пункта вакцинации в медицинских организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики. Они оснащены необходимым низкотемпературным холодильным оборудованием.

Как сообщал ТАСС, ранее врачи Оренбургской области назвали вакцинацию своих пациентов от коронавирусной инфекции лучшим подарком ко Дню медицинского работника, который отмечали 20 июня. Сделать прививку они призвал при помощи флешмоба, выкладывая в социальных сетях фото с призывом: "Лучший подарок врачу - это ваше здоровье. Сделайте прививку от COVID-19".

При этом, по данным управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, в регионе продолжает расти число выявляемых ежедневно случаев. За прошедшие сутки в зарегистрировано 125 заразившихся, в воскресенье их было 113, а в начале июня выявляли менее 70 случаев в сутки. Общее количество достигло 45 826.