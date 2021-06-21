В Новгородской области вакцинация от COVID-19 составила 27%

"Вакцинация идет не так активно, как нам хотелось бы. На сегодняшний день 27,2% от плана вакцинировано, это примерно средний показатель по стране, но мы можем вакцинировать больше людей, у нас есть соответствующие мощности центров вакцинации, и, конечно, этого недостаточно для того, чтобы достичь иммунитета хотя бы к осени. Поэтому мы думаем о том, что параллельно с вакцинацией у нас развивается ситуация с ростом заболеваемости ковидом, не так критично, как в мегаполисах, но мы видим плохую динамику, большое количество молодых заболевших, тем более подростки уже заболевают, чего не было в первую и вторую волну. И думаем сейчас над мерами, которые надо предпринять, для того чтобы эту ситуацию сдержать и в перспективе переломить", - сказал Никитин.

По данным регионального оперштаба, на 20 июня суточный прирост заболевших составил 42 человека. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса - 31 711, выздоровели 30 855 человек, 182 умерли. По данным на 18 июня, 7 245 жителей Новгородской области сделали первую прививку от коронавируса, 63 572 человека привились двукратно.