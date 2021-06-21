Мобильные группы патрулируют леса Липецкой области в связи с жаркой погодой в регионе

ЛИПЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Мобильные группы специалистов патрулируют леса Липецкой области на предмет обнаружения возгораний, связанных с установившейся в регионе жаркой погодой. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации области Игорь Артамонов.

"В целом 50 мобильных групп контролируют 77 маршрутов общей протяженностью 3 тыс. 665 км", - сказал Артамонов, напомнив, что из-за погодных условий в регионе объявлен третий класс пожарной опасности. Патрулирования, по словам глава администрации, ведутся в светлое время суток.

"Особое внимание уделяется местам, наиболее посещаемым населением, также совместно с правоохранительными органами организованы рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах", - отметил Артамонов. Он напомнил и о действии в регионе системы "Лесной дозор", подразумевающей контроль за противопожарной обстановкой в лесах при помощи видеокамер. "Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду, обеспечить сохранность лесов - общая задача органов власти и граждан", - сказал Артамонов, призвав граждан при обнаружении очагов возгораний немедленно сообщать об этом или по единому номеру 112 или по бесплатному телефону "прямой линии" лесной охраны 8-800-100-94-00.