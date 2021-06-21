Скорая помощь на Кубани работает в авральном режиме из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Краснодарский край возвращается к зимним показателям по количеству заражений коронавирусом за сутки. Скорая помощь переходит на работу в авральном режиме, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем Instagram в понедельник.

"Мы возвращаемся к показателям [ежесуточного прироста] тяжелой зимы. Скорая помощь работает в авральном режиме", - написала Минькова.

Она уточнила, что только в Краснодаре за сутки были госпитализированы 110 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По информации оперативного штаба региона, за последние сутки на Кубани было выявлено 113 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 50 565 человек, в том числе у 3 204 детей. 44 896 пациентов выписали с выздоровлением, из них 51 - за последние сутки.