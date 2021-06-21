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Потребительское кредитование:
Потребительское кредитование:
Потребительское кредитование:
Потребительское кредитование:
Потребительское кредитование:
9 карточек

Потребительское кредитование: как отказаться от навязанных услуг

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

15 июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, дающий возможность заемщикам-гражданам отказываться от дополнительных услуг, навязанных им банком. Норма призвана оградить клиентов от введения их в заблуждение и как следствие — покупки ненужных продуктов. Рассказываем об этих и других изменениях во взаимоотношениях банков и их клиентов.

Что меняется?

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Меняется федеральный закон "О потребительском кредите (займе)". Новые положения дают заемщикам-гражданам право отказаться от платных услуг, которые им дополнительно к кредиту оформил банк. С 2017 года подобная опция действует в отношении страховых продуктов и именуется "период охлаждения". В новом законе данный термин не фигурирует, но по своему содержанию это именно он.

Что такое "период охлаждения" и как он действует?

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В страховании "период охлаждения" позволяет застрахованному гражданину в течение 14 календарных дней после заключения договора передумать, отказаться от страховки и вернуть свои деньги. 

Согласно новому закону, если банк при оформлении потребительского кредита предлагает оформить какие-то дополнительные платные услуги, в договоре кредитования должны быть четко прописаны их стоимость и право клиента отказаться от них. Срок для возможного отказа тот же, что и в страховании: 14 календарных дней.

На какие виды кредитов распространяется действие нового закона?

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На потребительские кредиты и займы, а также на кредиты, обеспеченные ипотекой.

 

А можно ли вернуть сам кредит?

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Можно. Эта возможность прописана в статье 11 закона о потребительском кредите. В течение 14 дней после поступления денег из банка заемщику он может вернуть всю сумму или ее часть, даже не уведомляя об этом кредитора. А для ипотечных кредитов этот срок составляет 30 дней. Единственный нюанс — за время, пока деньги находились в распоряжении клиента, придется заплатить проценты. 

Как вернуть деньги?

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Заемщику необходимо написать в организацию, с которой он заключил договор о дополнительных услугах, заявление об отказе и возврате уплаченной суммы. Если дополнительные услуги оказывает сам банк — заявление надо писать туда.

Если организация, оказывающая дополнительные услуги, на заявление не реагирует, клиент имеет право потребовать возврата денег от банка-кредитора. Данное требование он может направить в банк не раньше чем через 30 и не позже чем через 180 календарных дней со дня подачи первого заявления об отказе.

Как быстро вернут деньги?

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В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления от клиента. Сумма возвращается полностью, за исключением фактически понесенных расходов на ее оказание до момента отказа.

Может ли банк-кредитор отказать в возврате средств?

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Может. В законе перечислены следующие причины для отказа:

— если банк-кредитор не имеет информации, что клиент действительно заплатил деньги по договору на оказание услуг;

— если выяснится, что до банка клиенту уже вернула деньги организация, оказывающая услугу;

— если оплаченная услуга уже была оказана клиенту;

— если клиент не уложился в "период охлаждения" или подал требование к банку-кредитору после истечения 180 дней. 

С какого числа можно отказываться от навязанных услуг?

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В этой части поправки в закон вступят в силу через 180 дней после его опубликования. 

Что еще меняет новый закон?

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Согласно новым правилам, банкам запрещается требовать от клиентов, чтобы они постоянно держали на счете деньги, которых хватит на очередной платеж по кредиту. Заемщик обязан иметь такую сумму на счете только в день очередного транша. 

Также запрещено требовать от клиента заключить договор страхования и оплатить его целиком сразу на весь срок кредитования. 

Устанавливается предельное значение полной стоимости кредита (ПСК) по ипотечным договорам. Оно не должно превышать среднерыночное более чем на треть, как и в случае с потребительскими кредитами. 

Кроме того, устанавливается требование по досрочному погашению кредита. Банк не сможет отказать в частичном досрочном погашении кредита, если заемщик в заявлении указал одну сумму, а перечислил на счет меньшую. 

Евгений Мазин

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