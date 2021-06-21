Потребительское кредитование: как отказаться от навязанных услуг

В страховании "период охлаждения" позволяет застрахованному гражданину в течение 14 календарных дней после заключения договора передумать, отказаться от страховки и вернуть свои деньги.

Согласно новому закону, если банк при оформлении потребительского кредита предлагает оформить какие-то дополнительные платные услуги, в договоре кредитования должны быть четко прописаны их стоимость и право клиента отказаться от них. Срок для возможного отказа тот же, что и в страховании: 14 календарных дней.