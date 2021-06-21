Потребительское кредитование: как отказаться от навязанных услуг

15 июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, дающий возможность заемщикам-гражданам отказываться от дополнительных услуг, навязанных им банком. Норма призвана оградить клиентов от введения их в заблуждение и как следствие — покупки ненужных продуктов. Рассказываем об этих и других изменениях во взаимоотношениях банков и их клиентов.
Что меняется?
Меняется федеральный закон "О потребительском кредите (займе)". Новые положения дают заемщикам-гражданам право отказаться от платных услуг, которые им дополнительно к кредиту оформил банк. С 2017 года подобная опция действует в отношении страховых продуктов и именуется "период охлаждения". В новом законе данный термин не фигурирует, но по своему содержанию это именно он.
Что такое "период охлаждения" и как он действует?
В страховании "период охлаждения" позволяет застрахованному гражданину в течение 14 календарных дней после заключения договора передумать, отказаться от страховки и вернуть свои деньги.
Согласно новому закону, если банк при оформлении потребительского кредита предлагает оформить какие-то дополнительные платные услуги, в договоре кредитования должны быть четко прописаны их стоимость и право клиента отказаться от них. Срок для возможного отказа тот же, что и в страховании: 14 календарных дней.
На какие виды кредитов распространяется действие нового закона?
На потребительские кредиты и займы, а также на кредиты, обеспеченные ипотекой.
А можно ли вернуть сам кредит?
Можно. Эта возможность прописана в статье 11 закона о потребительском кредите. В течение 14 дней после поступления денег из банка заемщику он может вернуть всю сумму или ее часть, даже не уведомляя об этом кредитора. А для ипотечных кредитов этот срок составляет 30 дней. Единственный нюанс — за время, пока деньги находились в распоряжении клиента, придется заплатить проценты.
Как вернуть деньги?
Заемщику необходимо написать в организацию, с которой он заключил договор о дополнительных услугах, заявление об отказе и возврате уплаченной суммы. Если дополнительные услуги оказывает сам банк — заявление надо писать туда.
Если организация, оказывающая дополнительные услуги, на заявление не реагирует, клиент имеет право потребовать возврата денег от банка-кредитора. Данное требование он может направить в банк не раньше чем через 30 и не позже чем через 180 календарных дней со дня подачи первого заявления об отказе.
Как быстро вернут деньги?
В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления от клиента. Сумма возвращается полностью, за исключением фактически понесенных расходов на ее оказание до момента отказа.
Может ли банк-кредитор отказать в возврате средств?
Может. В законе перечислены следующие причины для отказа:
— если банк-кредитор не имеет информации, что клиент действительно заплатил деньги по договору на оказание услуг;
— если выяснится, что до банка клиенту уже вернула деньги организация, оказывающая услугу;
— если оплаченная услуга уже была оказана клиенту;
— если клиент не уложился в "период охлаждения" или подал требование к банку-кредитору после истечения 180 дней.
С какого числа можно отказываться от навязанных услуг?
В этой части поправки в закон вступят в силу через 180 дней после его опубликования.
Что еще меняет новый закон?
Согласно новым правилам, банкам запрещается требовать от клиентов, чтобы они постоянно держали на счете деньги, которых хватит на очередной платеж по кредиту. Заемщик обязан иметь такую сумму на счете только в день очередного транша.
Также запрещено требовать от клиента заключить договор страхования и оплатить его целиком сразу на весь срок кредитования.
Устанавливается предельное значение полной стоимости кредита (ПСК) по ипотечным договорам. Оно не должно превышать среднерыночное более чем на треть, как и в случае с потребительскими кредитами.
Кроме того, устанавливается требование по досрочному погашению кредита. Банк не сможет отказать в частичном досрочном погашении кредита, если заемщик в заявлении указал одну сумму, а перечислил на счет меньшую.
Евгений Мазин