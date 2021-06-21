Месячная норма осадков выпала в Красноярске вечером 20 июня

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Месячная норма осадков выпала за несколько часов в воскресенье вечером в Красноярске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба мэрии Красноярска.

"Залповый ливень обрушился на Красноярск накануне вечером. По данным Среднесибирского УГМС, количество осадков составило месячную норму", - сообщили в мэрии. На улицы города был выведен весь парк водооткачивающей техники.

Ранее сообщалось, что в Красноярске во время дождя подвалы некоторых жилых домов подтопило, наблюдался сход грунта на участки автодорог. По информации мэрии, с улиц города было убрано более 4,5 тыс. кубометров воды, которая не успевала уходить в ливневую канализацию. "Грунт сошел на проезжую часть на Николаевском проспекте, ул. Брянская и 2-я Брянская. Очистка этих участков продолжается. Крупные наносы убрали сразу, также оперативно на зафиксированных опасных провалах и размывах были выставлены ограждения и дорожные знаки", - отметили в мэрии. Проводилась откачка воды из подвалов.

В понедельник коммунальные службы продолжали работу по устранению последствий непогоды. Проводится обследование территории. В городе работает спецтехника, продолжается уборка грунтовых наносов на автодорогах, с тротуаров убирается листва и мусор, чтобы не допустить засоров канализации. Специалисты готовятся к тому, чтобы начать восстановление поврежденных водой участков дорог.

По информации компании "Россети Сибирь", из-за дождя в Красноярске и пригородной зоне наблюдались локальные отключения электричества. На случай ухудшения оперативной обстановки остаются готовы к работе 134 аварийно-восстановительные бригады, укомплектованные транспортом, инструментами, защитными средствами и материалами, а также 40 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) мощностью 7,7 МВт.

Главное управление МЧС РФ по Красноярскому краю в минувшую пятницу предупреждало о сильных дождях 20 и 21 июня в центральных и южных районах региона.