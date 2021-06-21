Число новых случаев коронавируса в Севастополе за неделю выросло на 70%

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Число новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе за неделю составило 389 - в 1,7 раза больше, чем за предыдущие семь дней, сообщил замгубернатора Александр Кулагин на аппаратном совещании городского правительства в понедельник.

В конце зимы темпы распространения снизились, и в течение весны фиксировалось 20-30 случаев коронавируса в сутки, но в июне показатели вновь стали расти.

"За неделю составил рост порядка 70% - как по количеству заболевших, так и по коэффициентам, которые мы определяем для оценки тенденций эпидемического процесса. За неделю у нас выявлено 389 случаев новой коронавирусной инфекции против 227 случаев неделю назад. Увеличение составило 1,7 раза", - сказал Кулагин.

По его данным, в настоящее время из 562 коек свободно 12%. "Планируем завтра закончить реабилитацию, развернуть 115 коек для лечения легких случаев", - сказал Кулагин.

Губернатор Михаил Развожаев поручил вновь выделить машины правительства и подведомственных учреждений врачам, чтобы те использовались их для посещения амбулаторных больных, и оценить, какие отделения городской больницы № 9 можно будет вновь перепрофилировать для борьбы с коронавирусом.

Также, подчеркнул он, необходимо усилить контроль за соблюдением противовирусных мер - пока санкции применяют в единичных случаях. "Коллеги, давайте это все заканчивать, сколько можно разъяснительную работу проводить?! Чтобы 100 штрафов в день было минимум, будет бюджет пополнять - лекарства закупать для тех, кто потом в больницу приезжает: что не видно что ли, что все без масок? Есть указ, есть полномочия, проводите рейдовые мероприятия - значит, штрафуйте. А предприятия торговли должны организовать возможность взять [средства индивидуальной защиты]бесплатно на входе или продать", - добавил губернатор.

Ограничительные меры

В Севастополе до конца июня продлен режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса. В числе действующих ограничений - запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных, при условии заполняемости стадиона или зала не более чем на 50%, работу хостелов, экскурсии возможно проводить при заполняемости музея не более чем на 30%, киносеансы - при заполнении зала только наполовину. Регистрация бракосочетаний в ЗАГС возможна при условии присутствия не более 15 человек, включая работников учреждения. Сохраняется масочный режим в транспорте и помещениях, требования о социальном дистанцировании. Страдающим хроническими заболеваниями, которые могут способствовать тяжелому течению коронавируса, а также беременным рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.