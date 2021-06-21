КС разрешил обжаловать отказы судов по отмене меры пресечения в виде залога

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) признал противоречащими основному закону страны положения статьи 389.2 Уголовно-процессуального кодекса, которые не позволяли обжаловать отказ судьи отменить меру пресечения в виде залога во время того, как дело уже рассматривается по существу в суде. Как сообщается в постановлении КС, суд обязал законодателей внести изменения в данную статью.

"Признать положения статьи 389.2 УПК РФ во взаимосвязи с положениями статей 106 и 110 данного кодекса не соответствующими Конституции РФ, <...> в той мере, в какой они исключают возможность обжалования в апелляционном порядке судебного решения, принятого в ходе рассмотрения уголовного дела по существу, которым было отказано в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или изменении ее на более мягкую, до вынесения итогового судебного решения", - говорится в документе.

Федеральные законодательные власти обязаны внести изменения в кодекс в соответствии с данным постановлением, отмечается в тексте документа. Кроме того, КС также разъяснил отдельные правила обжалования меры пресечения в виде залога. В частности, в постановлении указано, что залогодатель, если он не нарушал обязательств по мере пресечения, вправе обратиться в суд или к следователю с ходатайством об отмене такой меры пресечения.

КС указал, что ходатайство должны удовлетворить в случае, если подсудимому уже избрана иная, более мягкая, мера пресечения, а сроки расследования дела или судебного разбирательства по существу затянулись. "Указанное ходатайство подлежит разрешению дознавателем, следователем или судом при отсутствии на момент его рассмотрения нарушения обязательств, связанных с внесенным залогом, и удовлетворению при наличии уважительных обстоятельств, когда сохранение залога существенно затрагивает права залогодателя, а также ввиду существенного превышения ординарных сроков предварительного расследования или судебного разбирательства", - отмечается в постановлении.

Также в документе указано, что после того, как мера пресечения в виде залога отменена, действие залога сохраняется пока новая мера пресечения не начнет применяться к фигуранту уголовного дела.

История вопроса

Решение КС принято после жалобы предпринимателя из Подмосковья Сергея Филлипова, который более 10 лет назад был обвинен в совершении крупного мошенничества и фальсификации документов. По версии следствия, Филиппов мошенническим путем заполучил два земельных участка стоимостью 48 млн рублей, обманув компанию "Продукты от Палыча".

Филлипов был заключен в СИЗО, однако в 2013 году его отпустили под залог в 8 млн рублей. Дело в настоящее время рассматривается в суде. Бизнесмен неоднократно просил суд и следствие отменить либо изменить размер залога, а в ходатайствах указывал, что для внесения залога семь лет назад взял займ и по нему накопились большие проценты. Однако суд отказал ему, а подать жалобу на такое решение Филиппову не удалось, так как суд в Подмосковье сослался на норму УПК, которая не предполагает отдельного обжалования таких решений.

Филиппов после этого пожаловался в КС, указав, что такая трактовка УПК нарушает конституционные права. КС, разъяснив нормы, также указал, что решения суда общей юрисдикции по жалобе бизнесмена подлежат пересмотру.