Число госпитализированных с COVID-19 в Вологодской области выросло с июня в три раза

ВОЛОГДА, 21 июня. /ТАСС/. Число госпитализированных больных с коронавирусной инфекцией увеличилось в Вологодской области за три недели июня в три раза - до 861 пациента в день. При этом число больных в тяжелом состоянии увеличилось вдвое, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы видим резкое количество госпитализированных в моногоспиталях. На 21 июня в пяти моногоспиталях области находится на лечении 861 человек: в Вологде - 396 человек, в Череповце - 440, в Великом Устюге - 25. В сравнении с началом июня число госпитализированных выросло в три раза, пациентов в тяжелом состоянии с начала месяца стало больше почти в два раза: на 1 июня было 56 таких пациентов, на 21 июня - 99 человек", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Глава региона напомнил о простых мерах безопасности - мытье рык, социальной дистанции, масочном режим, который никто не отменял в общественных местах. "Судя по тому, что происходит в стране и в области, резко выросло ковид-диссидентов, которые не соблюдают эти меры <…> На территории России сейчас более 20 различных штаммов вируса, которые утяжеляют ситуацию для системы здравоохранения", - добавил губернатор.

На 21 июня в Вологодской области выявлено 47 169 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 61 человек. Выздоровели 43 873 человека, умерло 1 139. С 16 июня в регионе ужесточены ограничения по коронавирусу: организациям общепита запрещена работа в ночное время, закрыты детские игровые комнаты и фудкорты, концертные залы можно заполнять не более чем наполовину, работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников.