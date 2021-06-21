Занятость реанимационных коек пациентами с коронавирусом на Ставрополье выросла вдвое

СТАВРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Занятость реанимационных коек пациентами с коронавирусом в Ставропольском крае выросла вдвое за три дня. Власти прогнозируют рост заражаемости на 20% в ближайшее время, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

"Следствием коронавирусного нигилизма, ковид-диссидентства, много эпитетов, а на самом деле это безответственное отношение, является следующее - даже при воскресном низком уровне тестирования, а мы провели меньше 4 тыс. тестов, у нас 81 заболевший выявлен. Занятость реанимационных коек выросла в Ставропольском крае в два раза за три дня, количество заболевших в ближайшее время у нас уже перевалит за 100 человек в сутки", - сказал Владимиров в видеозаписи, опубликованной на его странице в Instagram.

Ранее в Ставропольском крае провели работу по сокращению коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Объем был постепенно сокращен с 4 тыс. до 1,1 тыс. коек. В течение 48 часов в медицинских учреждениях при необходимости готовы развернуть дополнительные места для пациентов с коронавирусом.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, за неделю заражаемость коронавирусом на Ставрополье выросла практически на треть. По состоянию на полночь 20 июня в крае зарегистрировали 81 новый случай заражения. Неделей ранее в регионе зарегистрировали 61 новый случай коронавируса. Из-за ухудшения эпидобстановки власти региона в понедельник приняли решение об отмене всех массовых мероприятий. "Уважаемые главы [округов и городов], к вам всем обращаюсь, никаких массовых мероприятий не проводить", - отметил Владимиров.

На своей странице в Instagram глава региона также сообщил, что поручил краевому Минздраву совместно со специалистами Роспотребнадзора проработать возможность введения обязательной вакцинации для работников отдельных отраслей. В первую очередь это касается сферы услуг.

С начала пандемии в регионе выявили 56 145 случаев коронавируса, выздоровели 53 284 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в крае с начала пандемии умерли 1 618 человек. Прививку от коронавируса в крае сделали более 304,4 тыс. человек.