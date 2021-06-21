Ставрополье вдвое увеличит коечный фонд для пациентов с коронавирусом

СТАВРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья в течение недели вдвое увеличат количество коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. Их число составит более 2,2 тыс., сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"По поручению губернатора, на этой неделе количество таких коек будет увеличено на 1 036 единиц и в целом составит свыше 2,2 тыс. Кроме того, глава края поставил задачу проверить запас необходимых лекарственных препаратов и средств защиты в лечебных учреждениях и при необходимости его восполнить", - говорится в сообщении по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, за неделю заражаемость коронавирусом на Ставрополье выросла практически на треть. В крае отменили проведение массовых мероприятий. В организациях общественного питания, учреждениях культуры и спорта пройдут рейды по соблюдению противоэпидемических мер.

По данным краевого оперативного штаба по противодействию коронавирусу, с начала пандемии в регионе выявили 56 145 случаев коронавируса. Лечение в стационаре получает 561 пациент, из них в тяжелом состоянии 122 человека, 31 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.