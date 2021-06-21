В Вологодской области увеличили число коек для больных с коронавирусом до 1,3 тыс.

ВОЛОГДА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области увеличили количество коек для пациентов с коронавирусной инфекции в связи с резким ростом числа заболевших и госпитализированных. За минувшую неделю дополнительно развернуто 775 коек, их общее количество сейчас - 1 300, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения области, до 1 июня в области было 525 коек для пациентов с COVID-10, моногоспитали были заполнены на 40%.

"Сейчас в области растет нагрузка на систему здравоохранения. В связи с этим мы постепенно разворачиваем дополнительные койки для приема больных с коронавирусной инфекцией. За предыдущую неделю уже развернули дополнительно 775 коек. На сегодня в пяти моногоспиталях развернуто 1 300 коек", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства. По данным департамента здравоохранения, на сегодняшний день в регионе заполняемость коек для пациентов с коронавирусом составляет 85%, 15% остаются свободными.

В случае дальнейшего роста числа госпитализированных в регионе будут и дальше разворачивать койки, "никто не останется без помощи". "Предоставим столько мест в больницах, сколько будет необходимо, но хотелось бы, чтобы эти места не пригодились", - сказал руководитель региона.

Он также поручил скорректировать математическую модель получения коллективного иммунитета с учетом нынешних темпов вакцинации. "На сегодня мы вакцинируем 1 000 - 1 200 человек в сутки, а возможность медучреждений - 3 тыс. в сутки. Под эти возможности была разработана математическая модель получения коллективного иммунитета к 1 сентября. На сегодня привито более 135 тыс. вологжан, или 25% от планового объема, конечно, этого недостаточно", - сказал губернатор.

По его данным, в регион поставлено более 150 тыс. доз вакцины, ее достаточно, прививочные пункты открыты во всех медорганизациях, записаться можно на удобную дату и время. Все заявления некоторых граждан, что вакцины нет, оперативно рассматриваются в ручном режиме, и такие случаи не зафиксированы, отметил губернатор.

На 21 июня в Вологодской области выявлено 47 169 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 61 человек. Выздоровели 43 873 человека, умерли 1 139. С 16 июня в регионе ужесточены ограничения по коронавирусу: организациям общепита запрещена работа в ночное время, закрыты детские игровые комнаты и фудкорты, концертные залы можно заполнять не более чем наполовину, работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников.