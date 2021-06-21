Самострои в Сочи, где при исполнении решений погибли приставы, снесут в течение 1,5 месяца

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Объекты незаконного строительства в Сочи, при исполнении решения суда по которым были застрелены двое судебных приставов, будут снесены в срок до 1,5 месяца, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления ФССП России по Краснодарскому краю.

Житель Сочи Вартан Кочьян 9 июня возле дома по улице Просвещения, 81/2, предположительно, из ружья застрелил двух судебных приставов, которые прибыли на объект для исполнения решения суда по сносу самостроев. Ранее администрация Сочи сообщала, что он являлся ответчиком по административным искам, поданным властями города в 2019 году, о сносе двух самостроев: по адресам ул. Просвещения, 81/2 и ул. Просвещения, 81/4. В отношении него возбуждено уголовное дело, он арестован на время следствия.

"[Решение суда будет] исполнено в течение 1-1,5 месяца. Объект будет снесен в любом случае", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в случае отказа собственников исполнить решение суда эта функция перейдет на администрацию города Сочи.

В ведомстве также добавили, что безопасность работы судебных приставов при исполнении таких решений будет усилена, работы по другим незаконным объектам в крае будут производиться в соответствии с графиками.

Ранее в пресс-службе администрации Сочи сообщали, что на земельном участке по улице Просвещения 81/2 расположены 13 таких незаконных объектов строительства. Решения суда по всем объектам вступили в силу.

В реестре самостроев в Краснодарском крае числятся 2 053 объекта, из них 993 приходятся на Сочи, наиболее активно самовольная застройка ведется также в Геленджике, Краснодаре, Анапе, Темрюкском и Крымском районах, а также в Новороссийске. В 2021 году властями муниципалитетов края поданы 286 исковых заявлений в суды о сносе незаконных объектов, по 130 объектам судами отказано в удовлетворении исковых заявлений либо признано право собственности, по 62 самостроям удовлетворены требования об их сносе.