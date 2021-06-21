{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Препарат сотровимаб снижает риск госпитализации при COVID-19

Препарат показал 79%-ное снижение числа случаев госпитализации или смерти среди пациентов, заявили в компании GSK

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Препарат сотровимаб (Sotrovimab, VIR-7831) для лечения COVID-19, который был создан британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline) и ее американским партнером Vir Biotechnology, значительно снижает риски госпитализации или смерти взрослых амбулаторных пациентов с повышенным риском развития осложнений. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе GSK.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology сегодня объявили окончательные, подтверждающие результаты третьей фазы исследования, которые показали, что сотровимаб <...> значительно снижает риск госпитализации или смерти взрослых амбулаторных пациентов из группы высокого риска, у которых наблюдалось легкое или умеренное протекание коронавирусной инфекции", - говорится в документе. Уточняется, что препарат показал 79%-ное снижение числа случаев госпитализации или смерти среди пациентов.

VIR-7831 - антивирусный препарат на основе одного типа моноклональных антител - клонированных молекул, вырабатываемых иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания. В марте разработчики лекарства сообщили, что больные ковидом хорошо переносят терапию, которая проводится внутривенно.

В конце мая использование препарата было одобрено в США, а в начале июня - в ОАЭ и Кувейте. 7 мая Европейское агентство лекарственных средств приступило к экспертизе данного препарата.

GSK и Vir проводят также испытания другого моноклонального антитела - VIR-7832, которое должно активизировать работу T-клеточного иммунитета при COVID-19.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Воронежские власти отменили все массовые мероприятия до августа
Среди них - межрегиональный фестиваль "Песни над Доном" и праздник, посвященный 30-летию археологического музея в Костенках
Читать полностью