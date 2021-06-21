В Хабаровске отменили фестиваль "Рок над Амуром"

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Организаторы отменили из-за ситуации с коронавирусом фестиваль "Рок над Амуром", который планировали провести в День молодежи в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

"В связи с рекомендациями Роспотребназдора на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки мы не можем рисковать вашим здоровьем и вынуждены перенести мероприятие. Фестиваль "Рок над Амуром" обязательно состоится, но позднее, когда обстановка стабилизируется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом переноса фестиваля появилось дополнительное время на подготовку, а у желающих его посетить - возможность сделать прививку от коронавируса, внести вклад в формирование коллективного иммунитета.

Предполагалось, что на одной сцене на парковке "Арены Ерофей" в Хабаровске выступят группа "Кипелов", Вячеслав Бутусов, лидер группы "Наутилус Помпилиус" и группа "Чиж и Co". Наряду с популярными артистами, участниками концерта должны были стать известная на Дальнем Востоке группа Starkillers и три перспективных дальневосточных коллектива, выбранных в результате конкурсного отбора. Уточняется, что состав участников при переносе фестиваля останется прежним.

В Хабаровском крае ухудшилась обстановка с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Если месяц назад отмечалось около 30 случаев заболеваемости в сутки, то сейчас - порядка 100. Всего в регионе с начала пандемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано свыше 54 тыс. заболевших COVID-19, умерло 456 человек. Вакцину от коронавируса получили свыше 136,4 тыс. человек.