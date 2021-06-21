Новый комплекс скорой помощи НИИ Склифософского в Москве планируют достроить в 2022 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию нового скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной на территории НИИ им. Н. В. Склифосовского в Москве запланирован на 2022 год. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Ввод в эксплуатацию центрального экстренного приемного отделения с пропускной способностью до 300 пациентов в сутки планируется в 2022 году. На данный момент завершены монолитные работу по устройству основного каркаса здания, осуществляется возведение внутренних стен и перегородок, также начат монтаж оконных блоков по фасаду здания. Ведутся работы по устройству кровли; монтажу металлических конструкций надземного перехода; устройству светопрозрачных конструкций фасада; кирпичных перегородок надземной части здания и отделке; завершаются отделочные работы в подземной части здания", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что общая площадь шестиэтажного здания комплекса составляет порядка 22 тыс. кв. м. В составе скоропомощного комплекса предусмотрено: два изоляционно-диагностических бокса; противошоковая палата на 6 коек; 24 места в смотровых фильтрах (12 мест хирургического профиля и 12 мест кардио-неврологического профиля); диагностическое отделение на 30 коек; 13 коек реанимации и интенсивной терапии; 6 операционных с 10 койками пробуждения.

"Скоропомощной стационарный комплекс имеет в своем составе 6 разнопрофильных операционных, в т. ч. гибридную нейрохирургическую операционную с МРТ и ангиографическую операционную с передвижным КТ. <...> Комплекс планируется оснастить современным диагностическим оборудованием", - заверил глава департамента строительства.

Загрутдинов также сообщил, что в новом скоропомощном комплексе предусмотрено зонирование помещений для обеспечения оптимизации путей движения пациентов, персонала и материалов. "Пациентов будут доставлять не только на скорых, но и на вертолетах - посадочную площадку оборудуют прямо на крыше комплекса. Также предусматриваются комфортные условия для пребывания родственников пациентов: просторные зоны комфортного ожидания, помещения для бесед с врачами, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии", - пояснил он.

Дополнительно для удобства врачей и пациентов проектом предусмотрено устройство отапливаемого перехода в существующий корпус - это решение позволит перемещаться врачам и пациентам между корпусами без выхода на улицу. "Структура комплекса позволяет распределить потоки, исключая их пересечение и сокращая время на диагностику и оказание мед.помощи (экстренную неотложную) в зависимости от степени тяжести пациента. Прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков по трем степеням тяжести, отдельно предусмотрен поток для поступления пациентов "самотеком", - заключил Загрутдинов.