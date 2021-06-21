В Россию поступила первая партия препарата "Онкаспар" для детей с раком

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Первая партия препарата "Онкаспар" для экстренной помощи детям с острым лимфобластным лейкозом поступила в Россию, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"В Россию поступила партия лекарственного препарата "Онкаспар" для оказания экстренной медицинской помощи детям с острым лимфобластным лейкозом", - говорится в сообщении.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, первая партия "Онкаспара" в объеме 1 395 упаковок отправится в 70 медучреждений России, еще 575 упаковок планируют ввезти в страну в августе этого года.

"Оперативное взаимодействие правительства и органов исполнительной власти, накопленный опыт Московского эндокринного завода позволяют своевременно оказать необходимую медицинскую помощь нашим детям", - добавил Мантуров.

Ранее Минпромторгом России сообщалось, что первые 1,3 тыс. упаковок препарата будут закуплены до конца июня, оставшаяся часть - до осени.

В мае глава кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что правительство России направит более 520 млн рублей на закупку за рубежом "Онкаспара", не зарегистрированного в России. Председатель правительства поручил Министерству здравоохранения РФ и Министерству промышленности и торговли РФ обеспечить закупки в самые сжатые сроки. Субсидия на закупку была выделена Московскому эндокринному заводу.