Телеканал RTVI может прекратить вещание на территории Белоруссии

ТАСС, 21 июня. Срок разрешения на вещание международного русскоязычного телеканала RTVI в Белоруссии истекает 27 июня 2021 года. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте белорусский провайдер "КОСМОС Телеком".

"Информируем вас о том, что 27 июня 2021 года истекает срок действия разрешения на распространение телепрограммы "RTVI" на территории Республики Беларусь, выдаваемый Министерством информации Республики Беларусь. В связи с этим ретрансляция телепрограммы "RTVI" в сетях СООО "КОСМОС ТВ" будет прекращена. Последний день трансляции - 26 июня 2021 года", - говорится в сообщении провайдера. В настоящий момент комментариев от Министерства информации Белоруссии по данному вопросу нет.

Общий охват RTVI - 225 млн человек. Количество транслирующих операторов - более 200 по всему миру. Канал представлен на разных платформах в 66 странах, среди которых США, Канада, Израиль, Белоруссия, Армения, страны Европы и Балтии, СНГ и государства Азии.