Вирусолог не исключил возможности передачи коронавируса через пресные водоемы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Возможность распространения вируса SARS-CoV-2 через пресные водоемы нельзя исключать, вероятность передачи инфекции таким способом уточняется. Об этом в понедельник сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире телеканала " Москва-24 ".

"Возможность распространения вируса [SARS-CoV-2] через пресные водоемы уточняется, потенциально не исключается", - сказал он.

Викулов добавил, что соленая вода в целом считается более безопасной, чем пресная. "В пресных водоемах чаще передаются кишечные инфекции через воду", - отметил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что коронавирус не размножается ни в пресной, ни в соленой воде. Согласно результатам исследований, его мгновенно убивает кипячение. На поверхностях вирус сохраняется до 48 часов.