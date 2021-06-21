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Пандемия COVID-19

Вирусолог не исключил возможности передачи коронавируса через пресные водоемы

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов добавил, что соленая вода в целом считается более безопасной, чем пресная

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Возможность распространения вируса SARS-CoV-2 через пресные водоемы нельзя исключать, вероятность передачи инфекции таким способом уточняется. Об этом в понедельник сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире телеканала "Москва-24".

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"Возможность распространения вируса [SARS-CoV-2] через пресные водоемы уточняется, потенциально не исключается", - сказал он.

Викулов добавил, что соленая вода в целом считается более безопасной, чем пресная. "В пресных водоемах чаще передаются кишечные инфекции через воду", - отметил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что коронавирус не размножается ни в пресной, ни в соленой воде. Согласно результатам исследований, его мгновенно убивает кипячение. На поверхностях вирус сохраняется до 48 часов.

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