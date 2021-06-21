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В Архангельской области температура превысила норму на 10 градусов

В некоторых районах прогнозируют до 36 градусов

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Жаркая погода с превышением климатической нормы на 7-10 и более градусов установилась в Архангельской области, сообщила в понедельник ТАСС и.о. начальника отдела метеопрогнозов Севгидромета Вера Красильникова.

"В Архангельской области установилась аномально жаркая погода. В южных районах мы фиксируем превышение среднесуточной нормы на семь градусов, по ряду станций: Каргополь, Вельск, Шенкурск - на 10 и более градусов. Температура воздуха плюс 32, ожидаем еще повышение до 36 градусов в отдельных районах", - сказала Красильникова.

По словам собеседницы агентства, возможно обновление июньского температурного рекорда по Архангельску. Абсолютный максимум температуры здесь был зафиксирован в 2013 году и составил 33,0 градусов. В Архангельске температура воздуха +32 градуса и выше ожидается 22-23 июня.

Как пояснила Красильникова, жара связана с выносом теплого воздуха из Европы. "Вынос жаркого воздуха и мощный антициклон, который установился над центральными районами России", - добавила она. Жаркая погода в регионе ожидается до пятницы.

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