В Псковской области осталось 17% свободных коек для пациентов с коронавирусом

ПСКОВ, 21 июня. /ТАСС/. Объем свободного коечного фонда в медучреждениях Псковской области, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом, сократился до 17%. Стремительный рост числа заразившихся власти региона связывают с приходом в область новых штаммов вируса, сообщил в понедельник губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям.

"В июне динамика распространения коронавируса в Псковской области быстро нарастает. Если во вторую неделю месяца рост составил 11,5%, то в третью, прошедшую, уже 30%. Загрузка коечного фонда тоже выросла, с 69% до 83%. Что особенно тревожит врачей, это небывалая доля пациентов с тяжелым течением заболевания. Кислородная станция инфекционной больницы работает на пределе. Мы предполагаем, что такое течение болезни вызвано новым штаммом, он развивается значительно быстрее и гораздо хуже и тяжелее переносится молодыми пациентами", - сказал губернатор.

Суточное количество случаев заражения коронавирусом в Псковской области за неделю выросло более чем в 1,5 раза: за последние сутки в регионе выявлено 69 случаев заражения. Неделю назад, 14 июня, в Псковской области за сутки было выявлено лишь 45 случаев заражения. На данный момент в регионе зафиксировано три активных вспышки заражения коронавирусом: в детскому саду в городе Опочка, на заводе "Микрон", а также среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 38 828, 33 050 человек выздоровели, 442 пациента умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 70-процентной наполняемости залов. Карантин власти региона продлили до конца июня.