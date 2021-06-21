Регуляторы рекомендовали запретить в ЕС распознавание людей искусственным интеллектом

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Европейский совет по защите данных и Европейская инспекция по защите данных призвали Евросоюз (ЕС) запретить использование искусственного интеллекта (ИИ) при распознавании лица, походки, отпечатков пальцев человека и т. д. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте инспекции.

"Принимая во внимание чрезвычайно высокие риски, связанные с удаленной биометрической идентификацией людей в общественных местах, Европейский совет по защите данных и Европейская инспекция по защите данных призывают к запрету любого использования искусственного интеллекта для автоматического распознавания таких человеческих особенностей, как лицо, походка, отпечатки пальцев, ДНК, голос, способ нажатия на клавиши [компьютера] и любые другие биометрические и поведенческие черты в любом контексте", - говорится в документе.

Европейские регуляторы также призвали запретить использование ИИ для определения этнического происхождения, пола, политической и сексуальной ориентации людей. Подобная слежка может стимулировать дискриминацию различных групп населения и способствовать исчезновению анонимности, говорится в документе.

Призыв запретить использование ИИ в данной сфере последовал за нормами его применения, предложенными Европейской комиссией в апреле. Главная цель этого плана заключалась в том, чтобы "превратить Европу в глобальный центр надежного искусственного интеллекта", который гарантировал бы "безопасность и основные права людей и бизнеса".