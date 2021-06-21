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Пандемия COVID-19

В Коми госпитализировали 20 иностранных студентов с коронавирусом за неделю

Они находятся в удовлетворительном состоянии

СЫКТЫВКАР, 21 июня. /ТАСС/. Двадцать иностранных студентов Сыктывкарского госуниверситета (СГУ), опорного вуза Коми, госпитализированы за неделю с коронавирусом. Закрыты на карантин одно из общежитий университета и учебный корпус, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Коми.

"За всю прошлую неделю были госпитализированы 20 иностранных студентов СГУ с подтвержденным коронавирусом, они находятся на лечении в республиканской инфекционной больнице, состояние у всех стабильное, удовлетворительное", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным пресс-службы университета, на карантин с 18 июня закрыты несколько блоков студенческого общежития, а также один учебный корпус, где обучались студенты-медики. В общежитии находятся на карантине 160 студентов, они обеспечены питанием. Весь учебный процесс переведен в дистанционный режим. Сейчас решается вопрос о защите дипломов выпускников.

Как сообщила накануне в своем видеообращении к студентам ректор вуза Ольга Сотникова, введенный Роспотребнадзором карантин и запрет студентам покидать общежитие - мера жесткая, но необходимая. Карантин будет снят через 14 дней после регистрации последнего случая заражения, поэтому она рекомендовала студентам ограничить контакты между собой.

На 21 июня в Коми выявлено 45 195 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 90 человек. Выздоровели 43 830 человек, умер 981.

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РоссияКомиПандемия COVID-19
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