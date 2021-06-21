Калужские власти рекомендовали допускать к работе только вакцинированных сотрудников

ТАСС, 21 июня. Власти Калужской области рекомендовали предприятиям сферы общепита, торговли, образования, туризма и ЖКХ допускать к работе только тех сотрудников, кто прошел вакцинацию от коронавируса или имеет собственные антитела после перенесенной болезни. Соответствующее распоряжение о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в понедельник подписала заместитель губернатора Карина Башкатова, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Руководителям организаций сферы торговли, общественного питания, транспортного обслуживания, бытовых и прочих персональных услуг рекомендовано допускать к работе с потребителями сотрудников организации, прошедших вакцинацию либо имеющих положительные результаты ранее выполненного исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и/или М к вирусу SARS-Co V-2 по результатам проведенных лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

Остальных сотрудников, согласно распоряжению, рекомендуется перевести на удаленный режим работы. Минздраву региона также поручено организовать формирование паспортов коллективного иммунитета организаций. Паспорт предприятию выдадут лишь в случае, если вакцинацию пройдут более 60 процентов сотрудников. На предприятиях, где численность сотрудников превышает 250 человек, поручено организовать мобильные пункты вакцинирования.

Кроме того, Башкатова поручила разработать меры стимулирующего характера для медработников за высокие показатели вакцинации от ковида.

В настоящий момент в Калужской области зарегистрировано 36 705 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 60 за последние сутки, 358 человек умерли.