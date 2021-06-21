Сталин называл дезинформацией сообщение о готовности Германии к нападению в 1941 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сталин назвал дезинформацией сообщение советской разведки из Берлина о том, что к июню 1941 года Германия завершила все военные приготовления к нападению на СССР. Об этом говорится в статье директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина "В войну разведка вступила первой" в журнале "Национальная оборона" к 80-летней годовщине Великой Отечественной войны.

"17 июня 1941 года Сталин вызвал в Кремль наркома госбезопасности Н. В. Меркулова и начальника разведки НКГБ П. М. Фитина. Вождь хотел лично и в деталях узнать, насколько надежен источник. Сообщение, которое было направленно из берлинской резидентуры 16 июня, лежало на его рабочем столе", - говорится в авторской статье главы СВР.

Сообщение было от "Старшины". В нем говорилось, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время.

Начальник внешней разведки Павел Фитин взял на себя ответственность уверить Сталина в абсолютной надежности "Старшины". "Внимательно выслушав объяснения, вождь реагировал резко: "Дезинформация. Можете идти", - отмечается в статье.

"Такой жесткой реакции вождя П. М. Фитин не ожидал, но, похоже, правильно понял. Сталин нацелил руководство разведки на принятие максимальных мер по верификации добытой информации, требовал других, дополнительных доказательств. П. М. Фитин сразу же отправил в берлинскую резидентуру приказ о проверке. Также дал указание провести анализ сообщений "Старшины" и "Корсиканца" (другой руководитель "Красной капеллы" в Германии Арвид Харнак - прим. ТАСС). Как отмечает в статье Сергей Нарышкин, полученный в ходе проверки первый в истории внешней разведки добротный аналитический документ получил название "Календарь сообщений "Корсиканца" и "Старшины". Но доложить его Сталину уже не успели - началась война.

Сообщение из Берлина

В публикации Сергея Нарышкина приводится и фотокопия доклада "Старшины", который лег на стол Сталина. В нем говорится, что объектами налетов германской авиации в первую очередь будут электростанция "Свирь-3" (возведенная в 1933 году ГЭС, питавшая электроэнергией Ленинград) и московские заводы, производящие запчасти к самолетам. Германские истребители уже переведены на венгерские аэродромы, а важные немецкие авиаремонтные мастерские расположены в Кёнигсберге, Гданьске, Грауденце, Бреславле, Мариенбурге. Более того в донесении говорилось, что уже произведены назначения немецких начальников военно-хозяйственных управлений "будущих округов" оккупированной СССР - для Кавказа, Киева, Москвы - и общий руководитель хозяйственных управлений "оккупированных территорий СССР", а выступивший на собрании "хозяйственников" идеолог НСДПА Альфред Розенберг, по данным источника, заявил, что "понятие Советский Союз должно быть стерто с географической карты".