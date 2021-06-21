В СПЧ ООН указали на сокрытие Ватиканом фактов насилия над детьми со стороны священников

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Эксперты Совета ООН по правам человека (СПЧ) обратили внимание на замалчивание Ватиканом фактов насилия над детьми со стороны католических священников, а также на то, что Святой престол якобы препятствует привлечению их к ответственности. Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник на официальном сайте СПЧ.

"Учитывая, что эти правонарушения [случаи насилия над детьми] и их последующее сокрытие предположительно совершались на протяжении десятилетий в большом количестве стран по всему миру, а также учитывая десятки тысяч возможных пострадавших, мы c глубокой обеспокоенностью отмечаем, что случаи сексуального насилия над детьми [в католических учреждениях], очевидно, очень широко распространены и существует практика их замалчивания и препятствования привлечения к ответственности предполагаемых злоумышленников из рядов католической церкви", - заявили эксперты. Они призвали Святой престол "воздерживаться от применения практик, которые лишают жертв насилия доступа к правосудию" и в полном объеме сотрудничать с правоохранительными органами тех стран, где происходят правонарушения.

Скандал, связанный со случаями педофилии среди священников Римско-католической церкви в разных странах, разгорелся во время понтификата предыдущего Папы - Бенедикта XVI. Большинство скандальных историй, в которых замешаны и высокопоставленные иерархи, относится к периоду, когда папский престол занимал Иоанн Павел II, причисленный нынешним понтификом Франциском в 2014 году к лику святых.

В последние годы сразу несколько высокопоставленных прелатов ушли в отставку, были отстранены, предстали перед правосудием, в том числе в Ватикане, за дела, связанные с педофилией, включая дела по обвинениям в сокрытии подобных преступлений со стороны подчиненных. В 2018 году Франциск провел специальный синод, посвященный вопросам защиты несовершеннолетних. Впоследствии он ужесточил наказания и нормы информирования верховного духовенства о подобных преступлениях. Понтифик неоднократно публично приносил извинения за деяния священников-педофилов.

В марте этого года Франциск принял решение наказать двух польских священников в связи с халатностью, связанной с фактами сексуального насилия в церкви. Они получили предписание жить вне своих епархий, им также было запрещено участвовать в религиозных праздниках и светских мероприятиях на их территории. Кроме того, провинившихся священников обязали пожертвовать на благотворительность.