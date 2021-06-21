США выделят вакцины от коронавируса Грузии, Молдавии и Украин

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. США поставят вакцины от коронавируса в том числе Грузии, Молдавии и Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Белого дома.

"Администрация объявляет о распространении 55 млн из 80 млн доз вакцин, которые президент Джо Байден обещал распределить к концу июня для борьбы с пандемией в мире. <...> Ранее в этом месяце администрация сообщила о поставках первых 25 млн доз, которые уже начались", - отмечается в тексте.

"Около 14 млн доз будут переданы таким получателям, как Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Гаити, Гана, Грузия, Доминиканская Республика, Западный берег реки Иордан и сектор Газа, Индонезия, Иордания, Ирак, Йемен, Кабо-Верде, Кения, Колумбия, Косово (Сербия - прим. ТАСС), Коста-Рика, Молдавия, Нигерия, Оман, Пакистан, Панама, Тунис, Украина и Филиппины", - уточнил Белый дом.