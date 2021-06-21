В Петербурге снизили скорость электротранспорта из-за жаркой погоды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен на предприятиях общественного транспорта и объектах инженерно-энергетического комплекса из-за жаркой погоды в Петербурге в понедельник. Снижена скорость городского электротранспорта, сообщила журналистам пресс-служба Смольного.

"В связи с установившейся жаркой погодой городские предприятия общественного транспорта и объекты инженерно-энергетического комплекса работают в режиме повышенной готовности. Скорость электротранспорта снижена. Рядом с объектами инженерно-энергетического комплекса запрещено проводить земляные и другие работы, кроме аварийно-восстановительных", - говорится в сообщении.

На теплосетях Петербурга планово проводятся испытания в летний период, из-за жаркой погоды их количество снижено до минимума. Также запрещены плановые переключения на ряде линий электропередачи. "Приняты необходимые меры, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение предприятий, жилых домов и социальных объектов и нормальную работу транспорта", - цитирует пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

Руководители ресурсоснабжающих организаций переведены на круглосуточное дежурство.

Ранее ТАСС сообщал, что уже в утренние часы в Петербурге в понедельник столбик термометра поднялся до 30,7 градуса, был побит третий кряду суточный температурный рекорд, прежний максимум был зафиксирован в 2006 году. В субботу, 19 июня, воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до плюс 29,9 градуса, что стало максимальным показателем для этого дня за последние 116 лет. В воскресенье, 20 июня, температура воздуха в городе превысила 30 градусов тепла и также побила рекорд для этого дня, установленный в 2006 году.