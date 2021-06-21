Глава МИД Венгрии заявил, что вакцины России и Китая помогли спасти жизни в Европе

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Российские и китайские вакцины в разгар пандемии помогли спасти жизни в Европе, в том числе в Венгрии. Об этом в понедельник заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Прошлой весной весь мир закупал оборудование в Китае, чтобы защититься [от коронавируса], некоторые страны в Европе заказывали китайские и российские вакцины, чтобы спасать жизнь своих людей", - констатировал он. По словам министра, в Венгрии "никогда не рассматривали медицинские препараты с геополитической или с идеологической точки зрения".

"Мы считаем вакцины важным инструментом, который способен спасти жизнь людей, - подчеркнул он. - К настоящему времени мы смогли вакцинировать 65% взрослого населения страны. Мы стали первой в Европе страной, которая открыла экономику и вернулась к нормальной жизни". "В Центральной Европе хорошо знают историю, когда от конфликтов между Западом и Востоком проигрывали все, - указал министр. - Нам не нужна новая холодная война. Сегодня Запад и Восток должны вести доверительный диалог".

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной Евросоюза, куда были доставлены образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения. В Венгрии также используется препарат китайской компании Sinopharm.