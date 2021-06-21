Нижегородцы выбрали девять победителей в историческом проекте "Имя Нижнего"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Жители Нижнего Новгорода выбрали девять исторических героев города, среди них в том числе кораблестроитель и создатель судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев, математик и один из создателей неевклидовой геометрии Николай Лобачевский, а также вратарь горьковского "Торпедо" и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Виктор Коноваленко. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде к 800-летию запустили проект по выбору главных исторических героев "Имя Нижнего". Для создания списка значимых людей не только для истории города, но и всей страны и мира привлекли более 20 экспертов из различных областей. При этом Кузьма Минин, Валерий Чкалов, Иван Кулибин, Максим Горький и основатель города Юрий Всеволодович были вынесены организаторами в число "легенд Нижнего" и не включены в лист голосования.

"Жители Нижнего Новгорода выбрали девять имен новых главных героев областного центра, которые войдут в праздничную программу 800-летия. На первом этапе проекта "Имя Нижнего" в голосовании приняли участие 15 202 человека", - сказано в сообщении.

Победителями голосования стали кораблестроитель и создатель судов на подводных крыльях Ростислав Евгеньевич Алексеев, первая в России женщина-врач Надежда Прокофьевна Суслова, нижегородский архитектор Александр Евгеньевич Харитонов, математик, один из создателей неевклидовой геометрии Николай Иванович Лобачевский, а также актер и народный артист СССР Евгений Александрович Евстигнеев. Кроме этого, в число лидеров голосования вошли кардиохирург, доктор медицинских наук Борис Алексеевич Королев, писатель и журналист, почетный академик Императорской Академии наук Владимир Галактионович Короленко, писатель, собиратель фольклора и этнограф Владимир Иванович Даль и вратарь горьковского "Торпедо", двукратный олимпийский чемпион Виктор Сергеевич Коноваленко.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании. По словам Никитина, конкурс помог привлечь дополнительное внимание к истории региона. "Свой вклад в развитие области внесли миллионы людей, но есть имена, с которыми напрямую ассоциируется Нижний Новгород во всем мире. Я очень рад, что юбилей стал не просто праздником, а еще и способом осмысления прошлого города. Выбранным героям мы посвятим дополнительный блок мероприятий в рамках 800-летия", - цитирует Глеба Никитина пресс-служба.

На втором этапе проекта организаторы раскроют вклад девяти героев в историю города, страны и мира через специальные проекты. При этом проект "Имя Нижнего" продолжится исследованием про современных "героев районов". Совместно с Нижегородской биографической энциклопедией организаторы расскажут о людях, которые сегодня живут в Нижнем Новгороде. Финалом исследования станет премьера спектакля о героях города в постановке Центра театрального мастерства.

О проекте

Проект "Имя Нижнего" организован к 800-летию города АНО "Центр 800", Министерством культуры Нижегородской области и Нижегородским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником (НГИАМЗ). Цель проекта - вдохновить нижегородцев на изучение истории города, познакомить их со знаковыми историческими личностями.