Власти Кабардино-Балкарии разрабатывают меры грантовой поддержки журналистов в регионе

НАЛЬЧИК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) намерены усилить поддержку журналистского сообщества региона, в том числе с помощью грантов и конкурсов. Соответствующие механизмы поддержки уже разрабатываются, сообщил в понедельник глава региона Казбек Коков в ходе встречи с представителями федеральных, региональных и муниципальных СМИ.

"Органы исполнительной власти должны, и мы над этим работаем, создавать все условия для развития журналистского сообщества. Самое элементарное то, что вижу в развитие журналистского сообщества, - их инициативы должны поощряться, чтобы была определенная конкуренция <...> Грантовая поддержка журналистов, [например], на освещение темы достижения национальных целей, на лучшую статью и так далее. Конкурсы, [в которых] минимум пять-шесть победителей должно быть <...> Реформы, которые мы заложили, будут предусматривать все эти инструменты", - сказал Коков, отметив, что механизмов поддержки СМИ в республике на сегодняшний день нет.

Кроме того, по словам главы КБР, в ближайшие дни в структуре органов исполнительной власти будут приняты определенные решения, нацеленные на улучшения работы СМИ. Коков отметил, что инструменты поощрения должны быть и у руководителей СМИ.

Глава субъекта подчеркнул, что необходимо повышать статус журналиста, чтобы молодые ребята выбирали профессию и учились ей. "Если сегодня этого нет, нам необходимо из бюджета выделять средства и финансировать именно места, гарантированные именно для того, чтобы пул журналистов всегда у нас был всегда представлен на должном уровне, я имею в виду численность", - пояснил Коков.

Встреча с журналистами в таком формате состоялась с главой КБР впервые с момента начала его вступления в должность. В ней приняли участие представители 24 СМИ. Коков подчеркнул, что подобные встречи будут проводится на регулярной основе и призвал задавать все интересующие вопросы, заверив, что расположен к откровенной беседе.

Встреча с прессой длилась около двух часов, в течение которых журналисты задали главе республики около сорока вопросов, касающихся различных тем, актуальных для Кабардино-Балкарии. Речь шла о дорожном строительстве и сельском хозяйстве, туризме и инвестициях, водоснабжении и экологии, кадровой политике и занятости молодежи, здравоохранении и образовании.