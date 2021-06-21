Чартерные рейсы между Москвой и Тираной возобновились после перерыва

ЗАГРЕБ, 21 июня. /ТАСС/. Первый чартерный рейс из Москвы в Тирану прибыл этой ночью в международный аэропорт Албании "Мать Тереза". Об этом в понедельник сообщило посольство России в Албании на своей странице в Facebook .

"20 июня в тиранский аэропорт "Мать Тереза" прибыл первый чартерный рейс из России, на борту которого находилось около 200 российских туристов", - говорится в сообщении.

Как сообщает российское представительство, это стало возможным благодаря совместным усилиям по борьбе с коронавирусом. Постоянное сокращение числа пациентов с COVID-19, благодаря введению строгих ограничительных мер и широкой вакцинации населения, позволило Албании вновь открыть границы.

"Мы гордимся тем, что в достижении положительных результатов в борьбе с пандемией в Албании помогло повсеместное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V", - заявили в российском посольстве. Ранее правительство Албании объявило об отмене виз для въезда в страну для граждан России до конца 2021 года.

На текущий день в Албании более 365 тыс. граждан привиты двумя дозами вакцины. Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 132,4 тыс. За все время пандемии в республике 129,9 тыс. человек выздоровели, свыше 2,4 тыс. умерли.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Уральские авиалинии" приступила к выполнению прямых рейсов в Тирану из московского аэропорта Домодедово. В пресс-службе перевозчика уточнили, что полеты по маршруту Москва (Домодедово) - Тирана - Москва (Домодедово) выполняются один раз в неделю по воскресеньям.