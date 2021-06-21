Африке передадут новейшие технологии по производству вакцины от коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /ТАСС/. Первый в Африке центр по передаче технологий в области матричных РНК (mRNA), которые используются в том числе для создания вакцин против коронавируса, будет создан в ЮАР. Об этом объявил в понедельник президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса.

"Данный шаг является историческим, так как открывает перед Африкой путь к революционной технологии в области медицины и здравоохранения, - цитирует главу государства местная радиостанция SABC. - За счет центра страны Африки возьмут на себя ответственность за здоровье народов континента".

Рамапоса объявил о создании центра во время брифинга, в котором приняли также участие президент Франции Эмманюэль Макрон и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Президент ЮАР отметил, что новейшие технологии в области производства лекарств и вакцин будут переданы странами-членами ВОЗ, однако не сообщил какими конкретно. "Мы благодарим ВОЗ и государства-члены за смелый шаг, за то, что они перешли от дискуссий к конкретной работе и реальным делам, - подчеркнул Рамапоса. - Благодаря этим инвестициям в технологию, знание и опыт, Африка выйдет за рамки разработки и производства вакцин в новую эру инноваций и прогресса".

Минувшей весной ЮАР и Индия выступили с инициативой приостановить в мире на время патентные ограничения на технологию производства лекарств и вакцин от коронавируса с целью открыть к ним широкий доступ развивающимся странам. При этом ЮАР настаивала именно на передаче технологий, а не предоставлении лицензий для создания в Африке мощностей по производству вакцин и лекарств от COVID-19. На текущий день наибольшую известность получили две mRNA-вакцины от коронавируса - Pfizer/BioNTech и Moderna.