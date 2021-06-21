В Кировской области восстановили сад памяти, созданный участником войны

КИРОВ, 21 июня. Волонтеры в Кировской области посадили дубы и яблони в "Саду Шахтарина", созданном вернувшимся с войны слепым морским пехотинцем Николаем Шахтариным в 1954-1979-х годах в деревне Соловьи в память о своих товарищах. Об этом ТАСС в понедельник рассказал участник акции, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Антон Рязанов.

В 1954 году вернувшийся с войны морской пехотинец Николай Шахтарин начал сажать "именные" деревья в память о своих товарищах. На свои деньги он заказывал из сибирских и дальневосточных питомников семена и саженцы сосен, дубов и кедров, сажал и растил деревья, каждое из которых носило чье-то имя, а аллея из деревьев стала настоящим мемориалом памяти. За 25 лет Николай Шахтарин посадил 620 деревьев и повесил на деревьях порядка 80 металлических табличек с именами товарищей.

"Именно наш "Сад Шахтарина" в деревне Соловьи стал первым послевоенным Садом памяти в стране. Со временем деревня опустела, дорога заросла травой, за садом ухаживали школьники из соседнего села Покровское, но сад требовал ухода. 17 июня "Волонтеры Победы" совместно с региональным центром военно-патриотического воспитания "Патриот" отправились в "Сад Шахтарина" большой командой, расчистили от травы аллею, высадили 15 дубов в честь героев Великой Отечественной войны Котельничского района. Сегодня, 21 июня, мы высадили пять яблонь, также состоялся митинг, в котором приняли участие дочь и племянница Николая Григорьевича", - рассказал Рязанов.

По его словам, в деревне сохранился дом Шахтарина, но многое из того, что было создано в саду руками Николая Григорьевича, утеряно. Так, уже будучи слепым, Шахтарин вырыл землянку в саду, несколько лет копал пруд, который должен был быть для него, по словам очевидцев, символом моря. Неподалеку от землянки было еще одно сооружение - колодец с рисунком катера. Колодец до наших дней не сохранился, пруд зарос и требует чистки.

"Пруд в очень плохом состоянии, его надо чистить с помощью техники, волонтеры это сделать не смогли. Сохранить сад стараются школьники школы села Покровское, они восстанавливают таблички, обновили землянку. Мы также планируем подключаться к дальнейшей судьбе сада, но без финансирования не справиться", - отметил Рязанов.

Николай Шахтарин родился в деревне Соловьи Котельничского района, прошел всю войну, служил связистом в морской пехоте Северного флота, несколько раз был ранен, из-за чего лишился зрения. Умер Шахтарин в 1986 году.

Сады Победы

Первая Международная акция "Сады Победы" состоялась в 2020 году и была приурочена к празднованию Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В период 18 марта - 22 июня участниками проекта высажены 27 миллионов деревьев во всех регионах России в память о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Организаторами выступают Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства, а также Всероссийского общества охраны природы.