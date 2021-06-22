Представитель МакSим рассказала о положительных прогнозах по состоянию певицы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Певица Марина Максимова (МакSим) пока находится в медикаментозном сне, но прогнозы по ее состоянию положительные. Об этом в понедельник сообщила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская в эфире телеканала "Россия-24".

"На данный момент она [певица МакSим] действительно находится в медикаментозном сне, но прогнозы положительные", - сказала она.

Богушевская также добавила, что на момент, когда врачи вводили певицу в состояние искусственной комы, у МакSим не наблюдалось плохого самочувствия или полуобморочного состояния. "Я с ней общалась буквально за час до того, как ее ввели в это состояние, и она была очень позитивной", - отметила она.

Ранее стало известно, что у певицы МакSим диагностировали пневмонию, тесты на коронавирусную инфекцию у нее отрицательные. МакSим находится в искусственной коме, пока состояние певицы остается без изменений.