Десятки "свечей памяти" зажгли в Болгарии в память о жертвах Великой Отечественной войны

СОФИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Акция "Свеча памяти" прошла в понедельник вечером в Софии у подножия памятника Советской армии. Как сообщает корреспондент ТАСС, в церемониальном зажжении десятков свечей приняли участие российские дипломаты во главе с послом Элеонорой Митрофановой и представители множества болгарских общественных организаций, память жертв войны почтили минутой молчания.

"В страшную войну были вовлечены представители 62 стран. Советский Союз потерял в ней 27 млн человек, из которых 15 млн были обыкновенными мирными жителями. День начала Великой Отечественной войны для нас особая дата, когда вспоминаем и склоняем головы перед теми лучшими людьми страны, которые погибли в ту страшную войну, встав на защиту своей родины. Важно, чтобы человечество помнило об этой войне и не повторяло ошибок того времени, когда в угоду политическим играм, политики умиротворения агрессора еще в самом начале не были пресечены поползновения нацистской Германии на господство. Именно эти игры и привели к страшной военной истории, которую мы никогда не должны забывать", - сказала Митрофанова, поблагодарив всех участников акции.

"В умах людей сегодня снова возникают мысли о войне, а наша задача - формировать у них идеи защиты мира. Это самая главная задача в сегодняшний сложный период многофакторной политики, где дружба и вражда идут рука об руку", - отметила российский дипломат.

"День памяти и скорби очень важен для Болгарии, которая тоже внесла свой вклад в антифашистское сопротивление, выступив во второй фазе войны на стороне советского народа, когда болгарские солдаты плечом к плечу воевали с воинами Красной армии против фашизма. Мы очень благодарны Красной армии, которая освободила нас во второй раз после Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, и Болгария пошла по пути социального государства. Болгария будет благодарна и всегда будет помнить о погибших героях", - сказала председатель форума "Болгария - Россия" Светлана Шаренкова.

22 июня памятные мероприятия с возложением цветов и венков к памятникам героев Великой Отечественной войны пройдут в различных городах Болгарии. В Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) пройдет научная конференция "80 лет с начала Великой Отечественной войны - правда, уроки, мир сегодня", откроются тематические выставки, гостям РКИЦ покажут документальные военные фильмы.