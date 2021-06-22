Вылеты двух авиарейсов на Камчатке шестые сутки задерживаются из-за непогоды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июня. /ТАСС/. Вылеты двух рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) шестые сутки задерживаются из-за неблагоприятных метеоусловий на аэродромах прибытия, следует из данных онлайн-табло аэропорта Камчатки.

До 23 июня задерживаются вылеты в Никольское, Усть-Камчатск. Время вылета по расписанию - 17 июня. Также задержан рейс в Палану, информация о времени вылета будет дана позже.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

Сейчас часть Камчатки находится в зоне влияния циклона. Атмосферный вихрь принес в разные районы края дождь и усиление ветра, однако, его действие на погоду в крае ослабевает.