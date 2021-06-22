ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июня. /ТАСС/. Международная акция "Сад памяти" завершилась на Дальнем Востоке высадкой 80 саженцев деревьев в Петропавловске-Камчатском, сообщил ТАСС руководитель агентства лесного хозяйства региона Дмитрий Щипицын.

"Сегодня высажено 80 саженцев в Петропавловске-Камчатском. В акции активно принимали участие первые лица региона, школьники, дошкольники, обычные граждане. Акция стартовала на Камчатке одной из самых последних в стране, это связано со сложными климатическими условиями нашего региона", - сказал Щипицын.

Первые деревья на Камчатке были высажены в мае в парке "Сказка" в городе Елизово - там появилась аллея из сакур, деревья прижились и уже начали зацветать.

В этом году акция "Сад памяти" приурочена к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Во всех регионах страны будет высажено 27 млн саженцев деревьев - по одному саженцу на каждого погибшего в войне. Организаторами международной акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы.