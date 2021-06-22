Режим ЧС ввели из-за паводков еще в шести районах Забайкалья

ТАСС, 22 июня. Режим ЧС из-за паводков введен со вторника еще в шести районах Забайкалья, соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов, сообщила пресс-служба правительства края.

"К таким районам относятся Александрово-Заводский, Балейский, Борзинский, Оловяннинский, Нерчинско-Заводский, Шилкинский", - говорится в сообщении.

Ранее режим ЧС ввели в Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Чернышевском, Шелопугинском районах, а также на территории садового некоммерческого товарищества "Автобаза Связи", дачного некоммерческого товарищества "Ручеек" и автомобильной дороги Ивановка - Застепь городского округа Чита.

По данным регионального главка МЧС на понедельник, в результате выпадения обильных осадков и выхода грунтовых вод с 16 по 18 июня на территории восьми районов в 23 населенных пунктах подтоплены 297 жилых домов и 681 приусадебный участок. Разрушено девять деревянных мостов, частично подтоплено 10 участков автодорог общей протяженностью 6 130 м. Развернуто пять пунктов временного размещения на 700 человек, в настоящее время в них размещены 103 человека, в том числе 24 ребенка.

В 29 госучреждениях соцобслуживания открыт прием гуманитарной помощи для людей, пострадавших от стихии.